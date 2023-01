Dromen van de Europese top of een allerlaatste kunstje: deze Jupiler Pro League-smaakmakers spreken straks met wie ze willen

Een nieuw jaar, een nieuw begin? Deze veertien spelers uit de Jupiler Pro League zien hun contract in juni aflopen en mogen vanaf 1 januari vrijuit spreken met potentiële nieuwe clubs. Van een jong veulen dat droomt van de wereldtop tot een paar ervaren rotten die hopen op een laatste kunstje.

Noah Mbamba (Club Brugge, 17 jaar)

Kreeg begin dit seizoen een paar keer zijn kans bij Club Brugge, maar draait sindsdien vooral bij Club NXT in 1B mee. Lijkt voorlopig niet van plan om zijn aflopende contract te verlengen. Vanuit de Europese top hengelen onder meer Manchester City, Chelsea en Barcelona naar het blauw-zwarte goudhaantje.

Ruud Vormer (Club Brugge, 34 jaar)

Zijn laatste minuten voor Club Brugge dateren al van begin augustus en de kans dat er nog bij komen, lijkt eerder klein. Vormer voelt zich echter nog te goed om al te stoppen met voetballen. De kans bestaat dat hij nog in januari naar een andere Belgische ploeg verhuist. Zulte Waregem en KV Kortrijk tonen interesse.

Andras Nemeth (RC Genk, 20 jaar)

Zuid-Afrikaanse spits met Hongaarse roots die dit seizoen al meer dan eens zijn kans kreeg bij Genk. De Limburgers wilden het contract van hun jonge spits graag verlengen, maar een akkoord daarover werd niet gevonden. Daarom werd Nemeth begin december teruggezet naar Jong Genk. . “Aangezien we verkiezen om te werken met een spelerskern die met volle focus en voor honderd procent kiest voor ons”, klinkt het bij de leider in de Jupiler Pro League. Een vertrek staat nu zo goed als vast.

Dino Hotic (Cercle Brugge, 27 jaar)

Dino Hotic was de voorbije seizoenen een van de smaakmakers bij Cercle Brugge en de Vereniging zou de Bosniër dan ook graag langer aan zich binden. Hotic kreeg al een voorstel, maar kijkt voorlopig de kat uit de boom en wacht zijn opties af.

© Isosport

Adrien Trebel (Anderlecht, 31 jaar)

Weinig paars-witte contracten die de voorbije seizoenen zo vaak besproken werden als dat van Adrien Trebel. De Fransman werd door nieuwe coach Riemer heropgevist in de A-kern, maar de kans dat Anderlecht zijn huidige overeenkomst gaat verlengen, lijkt – toch zeker tegen de huidige voorwaarden – klein.

Lior Refaelov (Anderlecht, 36 jaar)

Zijn makelaar liet al verstaan dat andere clubs interesse tonen, maar Lior Refaelov zou zelf liefst gewoon bij Anderlecht blijven. De gesprekken over een nieuw contract lopen al even, al werd er nog geen overeenkomst gevonden. Kwam zelf als vrije speler naar Anderlecht nadat Antwerp te lang had getalmd om zijn overeenkomst te verlengen.

Nicolas Raskin en Selim Amallah (Standard, 21 jaar en 26 jaar)

Twee Rouches die als basisspelers aan het seizoen begonnen, maar Standard straks bijna zeker verlaten. Raskin en Amallah bereikten geen akkoord over een nieuw contract en werden vervolgens naar de B-kern verwezen. Zeker Amallah is hot na een sterk WK. Hij staat op het lijstje van Valencia.

© BELGA

Stef Peeters en Smail Prevljak (Eupen, 30 jaar en 27 jaar)

Twee Eupense smaakmakers zien hun avontuur in de Oostkantons straks mogelijk eindigen. Stef Peeters liet immers al verstaan dat hij na bijna drie jaar in Eupen openstaat voor een nieuwe uitdaging. Afgelopen zomer informeerde Westerlo al naar zijn situatie. Ook Smail Prevljak bestudeert zijn opties.

Mousa Al-Tamari (OH Leuven, 25 jaar)

Het contract van Mousa Al-Tamari loopt eind dit seizoen af. OHL wil de Jordaanse Messi graag langer bij zich houden, maar zelf wacht hij liever nog even af. Volgens Franse media volgt Nantes zijn situatie van dichtbij.

Vadis Odjidja en Sven Kums (AA Gent, 33 jaar en 34 jaar)

Niet één maar twee ervaren Gentse-middenvelders zien hun contract straks aflopen. Vooral Kums lijkt nog te mogen hopen op een verlengd verblijf. Zelf liet Kums begin november al verstaan dat hij gerust nog wat langer in de Ghelamco Arena wil blijven.

© BELGA

Jelle Vossen (Zulte Waregem, 33 jaar)

Jelle Vossen scoorde dit seizoen al vijf keer voor Zulte Waregem, maar mogelijk zit zijn avontuur aan de Gaverbeek er straks op. Het contact van de spits loopt in juni af. Of een verlengd verblijf al dan niet mogelijk is, zal ook afhangen van de degradatiestrijd.