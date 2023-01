Heel wat mensen wierpen zich in 2022 in de kijker met hun successen, op persoonlijk, professioneel, politiek of sportief vlak. Maar zoals altijd was het lang niet voor iedereen een goed jaar. Deze bekende koppen zagen het jaar volgens opiniemaker, columnist en chef buitenland van onze zusterkrant Het Nieuwsblad, Peter Mijlemans het liefst zo snel mogelijk eindigen.