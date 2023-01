Anita Pointer, de tweede oudste dochter van het legendarische muzikale gezin, is overleden. Ze stierf op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, maar was liefdevol omringd door familie in haar woonst in Beverly Hills. Het was haar volle stem die van het nummer ‘Fire’ een wereldhit maakte, maar naast succes kende de zangeres ook veel leed en verlies.