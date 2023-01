Hun wortels liggen in het buitenland, ze wonen in Genk en het zijn allebei bokskampioenen. Francesco Patera (30) en Artur Sczcepaniak (26) hebben heel wat gemeen. We brachten de sterkste mannen van Limburg samen … voor de boksbalautomaat. “Veel mensen geloven het niet als we zeggen dat we boksers zijn.”