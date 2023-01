VIDEO. Zo vloog Tom Pidcock uit het parcours in de allerlaatste ronde: “Een domme crash, ik hoop dat hij tenminste op tv was”

Tom Pidcock leek op weg naar de zege in Baal, maar bij een afdaling op het wasbord in de laatste ronde liep het mis. Een aangeslagen Pidcock werd uiteindelijk derde en maakt zich zorgen over zijn gekneusd linkerbeen.

“Ik ben wat uit mijn lood geslagen”, zei een nog zichtbaar aangeslagen Tom Pidcock voor de camera van Sporza meteen na de cross. “Het was een domme val. (Schamper) Ik hoop dat hij tenminste op tv was.”

“Ik weet niet wat er precies gebeurde. Ik daalde af zoals in de vorige ronden. Ik voelde me niet geweldig vandaag en ik wilde een snelle laatste ronde rijden. Het plan was om overal net iets sneller te gaan dan in de voorgaande ronden en het was nu eenmaal een gevaarlijke sectie.”

Pidcock maakte minder dan twee tellen daarvoor een sprongetje op een rug van het “wasbord”. Was dat de oorzaak van de crash? “Als het zo snel gaat, is het soms beter om te springen. Ik wilde een zweepslag doen met mijn achterwiel, maar dacht: misschien toch maar niet. Ik heb een schram aan mijn linkerbeen, maar dat is niet erg. Ik maak me vooral zorgen over de kneuzing.”

In principe komt Tom Pidcock komende dinsdag aan de start in Herentals, maar dat zal dus afhangen van de schade aan zijn linkerbeen. “Op dit moment zit ik nog vol adrenaline”, zei Pidcock.