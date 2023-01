Een hoop sigaretten op de Pauwengraaf in Maasmechelen. De gemeente werkt actief om dit probleem op te losse, met de hulp van OVAM. — © Karel Hemerijckx

Hasselt

Het afgelopen jaar hebben zwerfvuilhandhavers van OVAM 1.066 controles gedaan in 14 Limburgse gemeenten. Dat leidde tot 267 bestuurlijke verslagen en tientallen GAS-boetes. Vijand nummer één: de rondslingerende peuk. Bij 91% van de overtredingen in Vlaanderen gaat het over weggegooide sigaretten.