Tim Celen uit Ham is beste paracyclist ter wereld, maar is niet genomineerd in België: “Wat kan ik nog meer doen?”

Check even het volgende lijstje: wereldkampioen in het tijdrijden en op de weg, Europees kampioen op de weg, eindwinnaar van de Wereldbeker en eerste op de UCI-wereldranglijst. Dit is het rapport van paracyclist Tim Celen uit Ham in 2022. Voldoende voor de UCI om hem wereldwijd uit te roepen tot paracyclist van het jaar. Maar onvoldoende blijkbaar om genomineerd te worden voor Paralympiër van het jaar in België. “Onbegrijpelijk! Wat kan ik nog meer doen om op dat lijstje te komen?”