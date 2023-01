Eli Iserbyt kruipt met eerste zege in twee maanden uit diep dal: “Ik dacht eraan mijn seizoen stop te zetten”

Eli Iserbyt pakte in de GP Sven Nys in Baal zijn eerste zege sinds 29 oktober en dat deed ongelooflijk veel deugd. Iserbyt zat door zenuwpijnen in de onderrug de voorbije maanden fysiek en mentaal zo diep dat hij er zelfs overwoog om zijn seizoen stop te zetten. “Ik leefde elke dag met pijn, zelfs naast de fiets.”

“Ik moet mijn entourage bedanken, de ploeg en iedereen die in mij bleef geloven. Het was zeker niet makkelijk de laatste twee maanden”, zei Iserbyt, die de voorbij maanden last had van zenuwpijnen in de onderrug.

“Het was de voorbije twee maanden een dunne grens tussen het seizoen vroegtijdig beëindigden of doorgaan. Als je iedere dag met pijn leeft, niet alleen op de fiets, maar ook in het dagelijks leven, als je met pijn opstaat en gaat slapen, dan is moeilijk. Daar komen dan nog eens commentaren bovenop. Door de grote drie wordt de rest sowieso een beetje naar de achtergrond geduwd. Onze prestaties worden negatiever bekeken en dat is jammer.”

“Ik heb het heel moeilijk gehad, maar ik voelde me terug beter en beter worden en deze winst doet enorm veel deugd. Ik moet Michael Vanthourenhout bedanken voor de hulp en om me in de laatste ronde op te peppen om ervoor te gaan. Alles viel nu op zijn plek.”

Iserbyt profiteerde van een foutje van leider Tom Pidcock in de laatste ronde om terug te komen en voor de zege te gaan.

“Het is een heel verraderlijk parcours, zeker op het einde. Drie ronden voor de finish vond ik een goed spoor op de laatste klim. Toen we bij Pidcock kwamen, wist ik dat ik daar het verschil kon maken.”

Iserbyt deed een uitstekende zaak in het klassement van de X2O-trofee doordat Lars van der Haar op 1’08” finishte, maar rekent zich nog niet rijk.

“De manches in Herentals en Koksijde komen er snel aan, terwijl ik hier diep ben gegaan. Herentals is niet mijn favoriete parcours, dus ik hoop de schade daar te beperken.”