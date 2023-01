Vaticaan verspreidt eerste foto’s van overleden Benedictus

Het Vaticaan heeft zondag de eerste foto’s verspreid van het lichaam van Benedictus XVI, die zaterdag op 95-jarige leeftijd overleed. De overleden paus emeritus ligt op een katafalk, in het rood gekleed (de kleur van de pauselijke rouw), met een witte mijter met gouden rand, in zijn handen een rozenkrans.

De katafalk staat in het midden van een kleine privékapel van het klooster waar Benedictus sinds zijn aftreden in 2013 leefde, in de tuinen van het Vaticaan. Op de achtergrond een kruis, een kerstboom en een kerststal.

Paus Franciscus sprak zondag opnieuw met lof over zijn voorganger. Hij bracht ‘s middags hulde aan “deze trouwe dienaar van het Evangelie en de Kerk” vanuit het raam van het Apostolisch Paleis aan het Sint-Pietersplein, waar zowat 40.000 gelovigen bijeen waren.

De begrafenismis die Franciscus zal opdragen voor Benedictus, die van 2005 tot 2013 aan het hoofd van de Katholieke Kerk stond, wordt een ongezien gebeuren in de geschiedenis van de Kerk. Het publiek kan van maandagochtend tot woensdagavond een laatste groet brengen bij het lichaam van Joseph Ratzinger, dat van de rouwkapel naar de Sint-Pietersbasiliek wordt overgebracht. De eerste Duitse paus in de moderne geschiedenis wordt na de uitvaart in een crypte van de basiliek bijgezet.