Nina Derwael werd bijna niet toegelaten als topsporter: “Ik hoop dat ze die criteria aanpassen”

Met het talkpoeder nog aan haar benen van de training neemt Nina Derwael (22) maandag 24 uur haar intrek in Het Huis van Eric Goens, waar ook een turntoestel niet mag ontbreken. “Op mijn zeventiende ben ik mezelf tegengekomen. Ik had mezelf zo’n hoge druk opgelegd”, vertelt de Truiense turnster.

Nu ze een uitgebreide collectie medailles en titels heeft, kan je je moeilijk voorstellen dat iemand ooit getwijfeld heeft aan de kwaliteiten van Nina Derwael als turnster. Nochtans werd ze bijna niet toegelaten bij Sport Vlaanderen. Dat vertelt de Truiense maandag in Het Huis. Bij de zogenaamde talentidentificatie kreeg ze ooit een negatief advies door haar lengte, met andere woorden: Nina was niet geschikt voor turnen. ​“Ik weet niet of ze me vroeger zouden hebben aangenomen als ze wisten dat ik 1,71 meter ging worden”, zegt ze. “Ik hoop dat ze die criteria aanpassen, want ik ben het beste voorbeeld dat je niet het stereotiepe, kleine meisje moet zijn om te kunnen turnen.”

Eric Goens gaat Nina oppikken in de Topsporthal van Gent. Als 11-jarige verruilde ze Sint-Truiden voor de Oost-Vlaamse centrumstad voor haar turncarrière. “Niets kon me tegenhouden. Ik heb veel geweend, omdat mama me niet wou laten gaan. Maar het heeft gewerkt, want ik ben wel mogen vertrekken”, lacht Nina. Toch liep ze op een bepaald moment bijna weg van de Topsportschool. “Op mijn zeventiende had ik mezelf zo’n hoge druk opgelegd. Alles moest meteen lukken op training. Natuurlijk gaat dat niet en dan ben ik mezelf tegengekomen.” Maar Nina werkte door, omdat ze het zichzelf nooit had vergeven mocht ze gestopt zijn.

Drie musketiers

Tussen de knuffels in de kinderkamer blikt Nina terug op haar jeugd en de vele opofferingen die zowel zij als haar familie hebben moeten maken voor haar turncarrière. “Mijn oma heeft ervoor gezorgd dat ik heb kunnen doen wat ik graag doe en dat ik mijn volle potentieel optimaal kon benutten. Omdat mijn ouders fulltime werkten, heeft mijn oma haar rijbewijs behaald op haar vijftigste, zodat ze me elke dag naar de training kon brengen”, vertelt een ontroerde Nina over oma Christiane, die haar vorig jaar nog vergezelde op de dansvloer van Dancing with the Stars. ​Ook met haar mama Marijke heeft Nina een opmerkelijke relatie. Met z’n drietjes vormen ze de drie musketiers: er komt niets of niemand tussen hen in.

Mama Marijke en oma Christiane.

Verder in de villa waar BV’s wekelijks van alles onthullen: Waar twijfelt Nina nu nog steeds over? Waarover zal ze de rest van haar leven kwaad blijven? Wat is het grootste geheim uit haar jeugd? Wat is er met Nina’s peperdure winterjas gebeurd? En slaagt ze erin om haar kunststukje vanop de Olympische Spelen in Tokio opnieuw op te voeren in Het Huis?

