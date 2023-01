Tom Pidcock vergooit zege in Baal met foutje in de laatste ronde, Eli Iserbyt profiteert

Eli Iserbyt heeft de GP Sven Nys in Baal gewonnen die vanaf de tweede ronde werd gedomineerd door Tom Pidcock. Maar de Britse wereldkampioen liet zich in de laatste ronde verleiden tot een fantasietje op het wasbord en belandde enkel tellen later in het decor. Eli Iserbyt profiteerde en snoepte Pidock de zege af. De West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal pakte zijn eerste zege sinds 29 oktober in Ruddervoorde en deed een uitstekende zaak in de X2O-trofee. Michael Vanthourenhout werd tweede, Pidcock uiteindelijk derde.

Geen Wout van Aert en Van der Poel aan de start op de nieuwjaarscross in Baal, maar wel Tom Pidcock en dus waren alle ogen gericht op de wereldkampioen.

Pidcock startte behoudend en keek in de eerste ronde de kat uit de boom in het zog van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Quinten Hermans en Thibau Nys volgden bij de eerste passage aan de streep al op 13 seconden, Lars van der Haar als tiende op 25 seconden.

In de tweede ronde begon Pidock eraan. Toen hij aan de kop snokte, zaten Iserbyt en Vanthourenhout meteen op de limiet en moesten vrij snel lossen. De schade aan de streep? Zes seconden voor Vanthourenhout, acht voor Iserbyt.

Iserbyt was met een wedstrijd in de wedstrijd bezig, want in het X2O-klassement telde hij als leider amper vier seconden voorsprong op Van der Haar.

Vanthourenhout bleef Pidcock in het zicht houden, Iserbyt volgde iets verder, maar bij het ingaan van de vierde ronde hield Vanthourenhout even in om zijn ploegmakker terug te laten komen, tien tellen achter Pidcock.

Zelfs met vereende krachten waren ze niet in staat om het gat op Pidcock te dichten. Eén ronde verder had de Brit de voorsprong zelfs uitgediept tot 12 seconden. Iserbyt en Vanthourenhout hielden Van der Haar echter flink op achterstand.