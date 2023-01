59-jarige man levenloos aangetroffen in de velden, labo en wetsdokter ter plaatse

In Oostveld, een dorp in Oedelem, is in de velden langsheen de Bruinbergstraat het levenloze lichaam aangetroffen van een 59-jarige man. Parket en labo zijn op dit moment ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Het zou mogelijk gaan om een jachtongeval.

“Ik ben opgebeld door de politiediensten dat het lichaam van de man was gevonden in de velden langs de Bruinbergstraat”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “We moeten het onderzoek afwachten voor meer duidelijkheid over de precieze omstandigheden van het overlijden.”

Omwonenden reageren aangeslagen op het overlijden van de buurman. “Het is een hele trieste start van het jaar voor onze dorpsgemeenschap”, klinkt het.

