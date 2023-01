Tom Pidcock zal wereldtitel veldrijden niet verdedigen in Hoogerheide

Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) zal zijn wereldtitel veldrijden niet verdedigen op het WK in Hoogerheide. Pidcock wil zich in die periode volledig richten op de voorbereiding van het wegseizoen. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zullen wel aan de start komen.

“Wij rijden het WK niet, we hebben dat al een tijdje geleden beslist”, bevestigde Kurt Bogaerts, de begeleider van Tom Pidcock voor de microfoon van Sporza in Baal. “Het past niet in onze planning. Het is de bedoeling om een goed klassiek seizoen te rijden.”