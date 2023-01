Emotionele Dimitri Van den Bergh zorgt voor speech voor de eeuwigheid na gewonnen kwartfinale: “Iedereen hier is getuige van stukje geschiedenis”

Van den Bergh neemt bij zijn interview de micro over van de Sky Sports-interviewer. “Aan iedereen hier, maar echt iedereen. Het eerste belangrijke dat ik ga zeggen: ik speelde net tegen Jonny Clayton en hij kwam meteen naar mij toe om te zeggen: ‘Dimi, goed gespeeld, wat een match!’ Alsjeblief, geef een groot applaus voor hem”, hitste Van den Bergh het publiek in Ally Pally op.

“Daarnet vroegen ze mij hoe ik me voel: wel, ik heb absoluut geen idee, maar iedereen hier aanwezig is getuige van een stukje geschiedenis. De eerste professionele, Belgische darter die in de halve finale van een wereldkampioenschap darts staat. Ik ben zo trots!”, schreeuwt Van den Bergh uit.