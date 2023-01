Illegaal vuurwerk in beslaggenomen bij Truiense handelaar

Sint-Truiden

De politie heeft zaterdagvoormiddag bij een handelaar in de Stapelstraat vuurwerk in beslag genomen dat er illegaal werd verkocht. De controle kwam er nadat een bezorgde burger melding had gemaakt van de handel en na controle van de camerabeelden. De nodige pv’s werden opgesteld. In de politiezone geldt een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk. mm