Historymaker! Wervelende Dimitri Van den Bergh wint nagelbijter tegen Jonny Clayton en staat voor het eerst in carrière in halve finale WK darts

Van den Bergh en Clayton speelden in hun kwartfinale voor het eerst dit jaar naar vijf winnende sets. Clayton, die aan de partij mocht beginnen omdat hij vooraf de bullseye gewonnen had, was heer en meester in de eerste set. Van den Bergh had het veel te lastig met het vinden van zijn trebles, terwijl Clayton op geen fout te bespeuren was: 3-0.

In de tweede set moest het aanzienlijk beter bij Van den Bergh en het werd ook beter. Onze landgenoot won zijn eerste leg van de middag door dubbel acht uit te gooien. Nadien kwam zijn eerste 180 er ook nog bij. Het teken dat zijn niveau opgekrikt werd. Dat bleek ook uit de cijfers: Van den Bergh ging van 84 naar 110 gemiddeld.

Daarna zou het voordeel andermaal naar de Welshman gaan. Van den Bergh wist zich niet van het cijfer 10 te ontdoen om zo in de derde set te blijven. Clayton strafte het af en nam zo opnieuw de leiding.

In de vierde set vrijwel hetzelfde scoreverloop als in de tweede. Van den Bergh breekt Clayton en houdt zijn eigen legs. Alles was weer te herdoen.

Clayton gooide op zijn eigen legs ‘maar’ een gemiddelde van 90, dus daar lagen de mogelijkheden voor Van den Bergh. Bij de vijfde set diende die mogelijkheid zich meteen aan, maar Van den Bergh slaagde er niet in om dubbel vier uit te checken. Beide heren hielden uiteindelijk hun eigen legs waardoor Clayton op 3-2 in sets kwam. The Ferret deelde onder meer een check-out uit van 108. Dat hij op niveau aan het werpen was, was zo klaar als een klontje.

Van den Bergh moest voor de derde keer deze middag weten aan te klampen. The Dreammaker liet vrij snel in de set twee 180s optekenen. Toch moest hij alert blijven om zijn leg niet prijs te geven. De eerste twee pijlen voor dubbel acht gingen naast, de derde vloog er wel in. Van den Bergh schreeuwde het uit. Erg belangrijk, want Clayton lag op de loer om te breken. Een break zou er ook later niet komen want Van den Bergh won het eerst drie legs. Het stond gewoon weer gelijk. Wat een kraker in Ally Pally.

Wat in de vijfde set niet lukte, gebeurde in de zevende wel. Van den Bergh nam de leg van Clayton over en pakte erna een dubbele voorsprong. Een 3-0 whitewash werd het wel niet: de Welshmen kwam nog terug tot 2-1 maar de leg erna was het wel raak. Van den Bergh stond voor het eerst in de wedstrijd aan de leiding én slechts één set verwijderd van een plek in de halve finale!

Aan die allesbeslissende set begon The Dreammaker uitstekend. Hij had zelfs ei zo na de leg van Clayton te pakken, maar het draaide nog volledig anders uit. De Welshman nam over en brak Van den Bergh bijna opnieuw voor een gelijke setstand. Zo ver kwam het gelukkig niet voor de Antwerpenaar, die zich in de partij hield. Op zijn eigen leg kon hij het afmaken en dat deed hij ook. Dimitri Van den Bergh staat na een ongemeen spannende clash als eerste Belg ooit in de halve finale van het WK darts. In die halve eindstrijd treft Van den Bergh op Michael van Gerwen of Chris Dobey.