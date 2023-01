TikTokker vindt fossiele resten van 3 miljoen jaar oude pinguïn

Een TikTokker en fossielenjager heeft na vijf jaar zoeken de versteende resten van een oeroude pinguïn gevonden. De man - die op sociale media bekendstaat als Mamlambo Fossils - vond de steen met het fossiel op een “afgelegen strand” in Nieuw-Zeeland en spendeerde vijf maanden om de pinguïn tevoorschijn te toveren. “Het kostte me meer dan driehonderd uur”, aldus de man wiens video van de fossiel al miljoenen keren werd bekeken. “Het gaat wellicht op een tot nog toe onbekende soort die tussen de zes en drie miljoen jaar oud is.” De vondst zal nu verder worden bestudeerd in een museum.