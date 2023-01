2023 belooft een spetterend sportjaar te worden, noteer deze afspraken alvast in uw agenda!

Geen groot tornooi in het voetbal of geen olympische spelen, maar dat betekent niet dat 2023 een rustig sportjaar wordt. Noteer alvast deze grote momenten in uw agenda.

JANUARI

3 januari: DARTS: finale WK darts. De finale van het WK darts in Londen. Staat er voor het eerst ooit een Belg?

13-29 januari: HOCKEY: WK: De Red Lions verdedigen deze maand hun wereldtitel op het wereldkampioenschap in India.

14-15 januari: BK veldrijden in Lokeren. Geen Wout van Aert die zijn titel verdedigt. Wie springt er in het gat? Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck of nog iemand anders?

16-29 januari: TENNIS: Australian Open: na corona-gate vorig jaar keert negenvoudig winnaar Novak Djokovic terug naar de Australian Open. Hij kan er Rafael Nadal evenaren met 22 grandslamtoernooien.

22-28 januari: KUNSTSCHAATSEN:EK kunstschaatsen in Boedapest: zonder de Russinnen kan topfavoriete Loena Hendrickx de eerste Belgische Europese kampioene kunstschaatsen ooit worden. (kan ook voor het WK kiezen in Saitama van 20-26 maart)

FEBRUARI

4-5 februari: VELDRIJDEN: WK Hoogerheide: na een jaar afwezigheid tekenen Wout van Aert en Mathieu van der Poel opnieuw present op het WK. Voor Van der Poel wordt het op het parcours van zijn vader Adrie een thuismatch.

15 februari: VOETBAL: Club Brugge - Benfica: voor het eerst sinds 2016 heeft België nog eens een team in de achtste finales van de Champions League. Zet Club zijn Europees stuntparcours verder tegen één van de sterkste teams van de groepsfase?

25 februari: WIELRENNEN: Omloop Het Nieuwsblad. Dé start van het klassieke seizoen.

MAART

2-5 maart: ATLETIEK: EK indoor Istanboel: Noor Vidts, Nafi Thiam en de Belgian Tornado’s: kansen genoeg op een Belgische Europese titel.

2-5 maart: SNELSCHAATSEN: WK afstanden in Heerenveen: pakt olympisch kampioen Bart Swings ook zijn eerste wereldtitel massastart op het WK afstanden? Het WK vindt in ieder geval plaats op zijn thuisbaan Thialf.

4 maart: WIELRENNEN: Strade Bianche. De Italiaanse klassieker. Gaat Wout van Aert opnieuw voor de winst?

5 maart: FORMULE 1: GP van Bahrein. De start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Wie doet Max Verstappen wat?

10-12 maart: SHORTTRACK: WK shorttrack in Seoel: Hanne en Stijn Desmet zetten reuzestappen dit seizoen en zijn opnieuw medaillerijp. Ook een eerste Belgische wereldtitel zit erin. Zelfs de gemengde aflossing is niet kansloos voor een medaille.

18 maart: WIELRENNEN: Milaan-Sanremo. De sprintklassieker van het seizoen.

24 maart: WIELRENNEN: E3 Saxo Bank Classic. De eerste van een reeks Vlaamse klassiekers in een dikke week tijd. Volgt Wout van Aert zichzelf op?

24 maart: VOETBAL: Zweden – België: de Rode Duivels komen voor het eerst sinds het mislukte WK in Qatar opnieuw actie. Zonder Roberto Martinez, zonder Eden Hazard en zonder…? De kwalificatie voor Euro 2024 start in Zweden.

26 maart: WIELRENNEN: Gent-Wevelgem. De wedstrijd waar een jaar geleden de wereld kennismaakte met Biniam Girmay. Wie pakt nu de winst In Flanders Fields?

29 maart: WIELRENNEN: Dwars door Vlaanderen. Mathieu van der Poel pakte hier vorig jaar de overwinning. Zet hij hier opnieuw een opstapje richting Ronde van Vlaanderen?

APRIL

2 april: WIELRENNEN: Ronde van Vlaanderen: de Ronde van Vlaanderen van de revanche. Voor Wout van Aert – corona – met een team dat nooit sterker was, voor Tadej Pogacar die een hoofddoel heeft gemaakt van Vlaanderens Mooiste…

8-9 april: WIELRENNEN: Parijs-Roubaix. In tegenstelling tot vorig seizoen - toen de mannen een week later reden omwille van de Franse presidentsverkiezingen - krijgen we dit jaar weer de vrouwen- en manneneditie van Parijs-Roubaix in één en hetzelfde weekend.

16 april: WIELRENNEN: Amstel Gold Race. Met de Brabantse Pijl enkele dagen eerder wisselt het peloton van rennerstype. De Ardennen komen eraan, met eerste nog Amstel Gold Race.

16 april: ATLETIEK: Marathon Rotterdam: Bashir Abdi wil op het razendsnelle parcours van Rotterdam zijn Europees record – dat hij er in 2021 vestigde – op de marathon verbeteren.

19 april: WIELRENNEN: Waalse Pijl: kan Dylan Teuns zijn kunstje van vorig jaar op de Muur van Hoei nog eens overdoen?

23 april: WIELRENNEN: Luik-Bastenaken-Luik: weer een Belg aan het feest? Of is de combinatie met de Giro dit jaar te moeilijk voor Remco Evenepoel om zijn zege van vorig jaar over te doen in La Doyenne?

30 april: VOETBAL: finale Croky Cup: De beker van België kent al voor de start van de play-offs zijn apotheose.

MEI

06-28 mei: WIELRENNEN: Ronde van Italië: Remco Evenepoel wil na de Vuelta ook de Giro winnen. Hij moet in Italië dan wel afrekenen met onder meer Primoz Roglic, Geraint Thomas en Jai Hindley.

07-13 mei: JUDO: WK judo in Doha: Matthias Casse wil zijn wereldtitel terug nadat hij vorig jaar op spectaculaire wijze de finale verloor. Enkel goud is goed genoeg.

27-28 mei: ATLETIEK: WK meerkamp in Götzis: voor Nafi Thiam draait het vanaf nu vooral om het breken van haar puntenrecord op de zevenkamp. Doet ze een poging op het WK in Götzis? Wordt dit haar eerste zevenkamp sinds brak met Lespagnard?

28 mei – 11 juni: TENNIS: Roland Garros: wordt dit de allerlaatste Roland Garros voor veertienvoudig winnaar Rafael Nadal? Het gesloopte lijf vertoont steeds meer barsten en de hints naar een verdiend pensioen worden talrijker.

31 mei: VOETBAL: Finale Europe League: met Union zit er nog één Belgische ploeg in de Europa League. Hoe ver kunnen ze geraken?

JUNI

3-4 juni: VOETBAL: slotspeeldag play-offs in de Jupiler Pro League: KRC Genk, Antwerp, Union of toch Club Brugge?

7 juni: VOETBAL: finale Conference League: kan Anderlecht of Gent wat Feyenoord vorig seizoen kon?

10 juni: VOETBAL: finale Champions League: wint na Thibaut Courtois opnieuw een Belg de beker met de grote oren?

15-24 juni: BASKETBAL: EK basketbal voor vrouwen in Ljubljana en Tel Aviv: kwalificatie ligt binnen handbereik voor de Belgian Cats. Ze kunnen zich op het EK kwalificeren voor de Spelen.

17 en 20 juni: VOETBAL: EK-kwalificatie: de Rode Duivels spelen in juni een tweeluik tegen Oostenrijk (thuis) en Estland (uit).

22-25 juni: WIELRENNEN: Belgische kampioenschappen. Op 22 juni staat het BK tijdrijden op het programma. Op 25 juni het BK op de weg.

JULI

1-23 juli: WIELRENNEN: Ronde van Frankrijk: Pogacar vs Vingegaard: ronde 3. Wout van Aert opnieuw naar groen?

3-16 juli: TENNIS: Wimbledon.

14-30 juli: ZWEMMEN: WK zwemmen in Japan: door corona vindt er drie jaar op een rij een WK zwemmen plaats. Belangrijke afspraak met het oog op de Spelen. Doen er überhaupt Belgen mee?

20 juli-20 augustus: VOETBAL: WK vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland.

23 juli: MOTORCROSS: GP van Vlaanderen in Lommel: nu eindelijk dan voor Jago Geerts in de MX2? Vierde en laatste kans in de tweede klasse van de motorcross.

23-30 juli: WIELRENNEN Tour de France Femmes. De tweede editie van de vrouwen-Tour. Lukt het Lotte Kopecky dit jaar om in het geel rond te rijden en doet ze een gooi naar groen?

28-30 juli: FORMULE 1: GP van Spa-Francorchamps: de GP van België leek van de kalender te zullen vallen, maar werd in extremis toch opgevist. Maar wat brengt de toekomst na 2023?

29 juli: WIELRENNEN: Clasica San Sebastian: Remco Evenepoel kan met drie zeges mederecordhouder worden van de Noord-Spaanse wielerklassieker.

AUGUSTUS

3-13 augustus: WIELRENNEN: Super-WK in Glasgow: de vier disciplines van het wielrennen – weg, piste, BMX, mountainbike – krijgen tegelijkertijd een super-WK in Glasgow. Krijgen we ook een Belgische medailleregen in Schotland?

10-20 augustus: ZEILEN: WK in Den Haag: vlakbij huis wordt een WK zeilen georganiseerd met alle olympische klassen: kan Emma Plasschaert goud pakken?

17 augustus – 3 september: VOLLEYBAL: EK vrouwenvolleybal in België, Italië, Duitsland en Estland: het EK volleybal wordt onder meer georganiseerd in ons land (Brussel – Gent) en krijgt de halve finales en de finale. In de groepsfase ontmoeten de Yellow Tigers onder meer wereldkampioen Servië.

18-27 augustus: HOCKEY: EK vrouwen en mannen in Mönchengladbach: vlak over de Duitse grens strijden de Red Lions en Red Panthers om de Europese titel in het hockey.

19-27 augustus: ATLETIEK: WK atletiek in Boedapest: Een jaar na het uitgestelde WK in Eugene al een nieuw WK atletiek: Thiam, Vidts, de Borlées…

26 juli - 17 september: WIELRENNEN: Vuelta: Wie volgt Remco Evenepoel op? Hij zelf alvast niet, want Evenepoel richt dit jaar zijn pijlen op de Giro.

28 augustus – 16 september: VOLLEYBAL: EK volleybal mannen: niet in België maar in het feeërieke Noord-Macedonië/Bulgarije/Israël/Italië wordt het EK volleybal – met Red Dragons – georganiseerd.

28 augustus - 10 september: TENNIS: US Open.

SEPTEMBER

9 en 12 september: VOETBAL: EK-kwalificatie: De Rode Duivels nemen het op tegen Azebeidzjan (uit) en Estland (thuis).

16-17 september: TRIATLON: Ironman70.3 van Knokke-Heist: voor het eerst in tien jaar wordt er opnieuw een Ironman-wedstrijd in ons land georganiseerd.

22-24 september: BREAKING: WK Breaking in Leuven. Minder dan een jaar vooraleer de sport breaking voor het eerst zal plaatsvinden op de Olympische Spelen (Parijs 2024) vindt het WK plaats in Leuven. Tonen de Belgen zich medaillerijp?

29 september – 1 oktober: GOLF: Ryder Cup in Rome: het hoofddoel van Thomas Pieters van 2023, maar kan hij zich kwalificeren?

29 september – 8 oktober: TURNEN: WK artistieke gymnastiek in Antwerpen: Minder dan een jaar voor de Spelen van Parijs organiseert Antwerpen het WK turnen. Het moet een nieuw hoogtepunt worden in de carrière van Nina Derwael. Kan ze na het brons van het afgelopen WK opnieuw haar niveau opschroeven? En wat met de andere Belgische meisjes à la Jutta Verkest?

OKTOBER

7 oktober: WIELRENNEN: Ronde van Lombardije: Remco Evenepoel keert terug naar de noodlottige klassieker, met de ambitie om hem te winnen en zijn demonen te verjagen.

13 en 16 oktober: VOETBAL: EK-kwalificaties: België neemt het op tegen Oostenrijk (uit) en Zweden (thuis).

NOVEMBER

14-19 november: WIELRENNEN: Gentse Zesdaagse.

16-18 november: FORMULE 1: GP van Las Vegas: na 41 jaar keert het Formule 1-circus terug naar gokstad Las Vegas. Het circuit loopt dwars door The Strip.

19 november: VOETBAL: EK-kwalificaties: België-Azerbeidzjan.

24 november: FORMULE 1: GP Abu Dhabi: slotrace van het Formule 1-seizoen.

DECEMBER

10 december: ATLETIEK: EK veldlopen in Brussel. Ons land organiseert een heleboel EK’s en WK’s in 2023. Het laatste van het jaar is het EK veldlopen in Brussel (met Kimeli etc.).

14 december-2 januari: DARTS: WK.