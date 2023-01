2022 was samen met 2020 het warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen in 1833

In 2022 bedroeg de gemiddelde temperatuur in Ukkel 12,2 graden Celsius (normaal: 11,0 graden). Met deze waarde - de tweede keer boven de 12 graden - was dit een evenaring van het absolute record van 2020. Dat meldt het KMI zondag in zijn klimatologisch jaaroverzicht. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie zal 2022 op planetaire schaal het vijfde of zesde warmste jaar worden (waarnemingen vanaf de jaren 1860).

Op april, september en december na, lag de gemiddelde temperatuur in Ukkel elke maand boven zijn normale waarde. Anders dan tijdens de voorgaande vier jaren, bereikten we het afgelopen jaar wel absolute maandrecords voor deze parameter. Augustus was de warmste augustusmaand ooit en in oktober evenaarden we het absolute record. In augustus bedroeg de maximumtemperatuur elke dag minstens 20 graden, een primeur sinds het begin van de waarnemingen.

De gemiddelde maximumtemperatuur zorgde voor een nieuw absoluut record. Voor de derde keer sinds het begin van de waarnemingen in 1892 werd hier de grens van 16 graden Celsius bereikt: 16,3 graden (normaal: 14,7 graden).

De gemiddelde minimumtemperatuur eindigde op de tweede plaats, samen met 2020. Voor de vierde keer sinds het begin van de waarnemingen in 1892 werd hier de grens van 8 graden Celsius bereikt: 8,1 graden (normaal: 7,3 graden). Enkel in 2014 (8,5 graden Celsius) lag deze waarde nog hoger.

Droogte

Er viel vorig jaar in Ukkel in totaal slechts 701,4 mm neerslag (normaal: 837,1 mm) en deze jaarlijkse hoeveelheid viel op 148 dagen (normaal: 189,8 dagen). Daarmee was 2022 het vierde droogste jaar van de huidige referentieperiode na 2018 (651,1 mm), 2003 (670,5 mm) en 1997 (700,7 mm). Het aantal neerslagdagen is het tweede laagste aantal sinds het begin van de waarnemingen in 1833. Het record dateert nog maar van 2018 (141 dagen). Het grootste dagtotaal viel op 19 mei en bedroeg 28,5 mm.

Twee maanden werd er een droogterecord verbroken in Ukkel. Maart was de droogste maartmaand sinds het begin van de waarnemingen in 1833 en juli was de droogste julimaand. Daarnaast werd er ook een droogterecord voor een seizoen verbroken: de zomer was de droogste voor de huidige referentieperiode.

In Ukkel konden maar drie dagen met sneeuwval geregistreerd worden: 1 in maart, 1 in april en 1 in december. Enkel in december bleven er ook sporen van sneeuw liggen.