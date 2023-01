Fem van Empel viert rentree met zege in Baal en schenkt zo haar nieuwe werkgever meteen een zege

De twintigjarige Nederlandse reed op het parcours op en rond de Balenberg van start tot finish aan de leiding en boekte zo haar eerste zege voor haar nieuwe werkgever Jumbo-Visma. Een rentree in stijl, nadat ze een tweetal weken aan de kant had gestaan na een pijnlijke val in de Wereldbeker van het Italiaanse Val di Sole. Aan de finish had ze een voorsprong van een tweetal minuten op haar landgenote Lucinda Brand. Een gretige Ceylin del Carmen Alvarado kwam na enkele slippers in het wedstrijdbegin niet verder dan de derde plaats.

Voor Van Empel was het reeds de elfde zege dit seizoen, de eerste ooit in het Vlaams-Brabantse Baal. Op de erelijst is ze de opvolgster van Brand. In 2020 en 2021 was Ceylin del Carmen Alvarado er de beste. Slechts één keer won er een landgenote: Sanne Cant in 2016. Met een vijfde plaats was Marion Norbert-Riberolle deze keer de beste Belgische.