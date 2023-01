Eerste vlucht met biokerosine op Brussels Airport

De luchthaven van Zaventem wordt met kerosine bevoorraad via het pijpleidingennetwerk van de NAVO. Sinds zondag is het dankzij de medewerking van de defensie-alliantie mogelijk om via de pijpleidingen ook duurzame vliegtuigbrandstof (‘sustainable aviation fuel’, SAF) te transporteren naar Brussels Airport.

Brussels Airlines is meteen de eerste luchtvaartmaatschappij die ervan gebruikmaakt. Ze kocht 2 miljoen liter kerosine van het Finse oliebedrijf Neste, een mengsel met 38 procent duurzame vliegtuigbrandstof. Die laatste wordt gemaakt met gebruikte frituurolie en andere afvalstromen. Vanuit de mengfaciliteit van Neste in Gent werd de biokerosine kort na middernacht via de NAVO-pijpleiding naar de opslagplaats van Brussels Airport vervoerd.

De CEO van Brussels Airport, Arnaud Feist, heeft het over “een belangrijke mijlpaal” voor de luchthaven. “Duurzame brandstoffen op de luchthaven beschikbaar maken, was een prioriteit voor ons en we zijn blij dat we dit dankzij de steun van de NAVO nu al kunnen realiseren”, zegt hij. Brussels Airport wil dat biokerosine 5 procent van de totale invoer uitmaakt tegen 2026. “Dat onze home-carrier Brussels Airlines alvast het voortouw neemt met een eerste bestelling aan SAF, is een mooie start.”

Klimaatdoelstellingen

Ook Brussels Airlines rekent op biokerosine om groener te worden. “Om onze klimaatdoelstellingen te bereiken zullen we het gebruik van alternatieven voor fossiele brandstoffen de komende jaren drastisch moeten opvoeren”, aldus CEO Peter Gerber. “Naast vlootvernieuwing is duurzame vliegtuigbrandstof het meest effectieve instrument dat momenteel beschikbaar is om de uitstoot van vliegreizen te verminderen.”

Samen met de Duitse moedergroep Lufthansa investeert de Belgische luchtvaartmaatschappij al enkele jaren in de productie en het gebruik van biokerosine, legt Gerber uit. “Dat we de brandstof nu ook op een snelle en milieuvriendelijke manier van bij de producent tot in het vliegtuig op Brussels Airport kunnen krijgen, is een belangrijke stap om het gebruik van dit type brandstof op korte termijn te vergroten.”

De luchthaven van Zaventem stapte intussen wel af van het plan om zelf een grootschalige menginstallatie voor biokerosine neer te poten. Ze onderzoekt wel nog “het kleinschaliger mengen van biobrandstof met kerosine met hoge mengverhoudingen op vraag van partners”.