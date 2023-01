Romelu Lukaku wil Thierry Henry als nieuwe bondscoach Rode Duivels: “Hij kent ons en is een geboren winnaar”

Bij het Italiaanse Sky Sports heeft Romelu Lukaku voor het eerst sinds het WK gesproken. De spits van Inter had het er onder meer over de Rode Duivels én wie Roberto Martinez moet opvolgen als bondscoach. “Als het van mij zou afhangen, wordt het Thierry Henry.”

Dat Lukaku en Henry een goeie band hebben, is al langer geweten. Na het noodlottige gelijkspel tegen Kroatië (0-0) was de Franse assistent van Roberto Martinez de eerste die Big Rom een troostende schouder bood. Nu heeft Lukaku ook zelf uitgesproken dat hij in ‘Titi’ een ideale opvolger voor Martinez ziet. “Hij heeft het respect van alle spelers én hij kent iedereen”, zegt Lukaku. “Ik weet niet wie de bond zal kiezen, maar hopelijk wordt het Henry. Hij is een geboren winnaar, hij heeft alles gewonnen. Hij weet wat we moeten doen.”

Volgens Lukaku zou het een voordeel zijn dat er met Henry niet opnieuw van nul begonnen moet worden. “Deze generatie heeft nog geen prijs gepakt, maar dat moeten we wel blijven proberen. Ik denk niet dat de bond nu een coach zal kiezen die alles wil veranderen en met een volledig schone lei wil beginnen. Dat is het volgens mij niet waard.”

Momenteel wordt Lukaku door Inter gehuurd van Chelsea. “Iedereen weet dat ik hier graag wil blijven, maar dat hangt ook van Chelsea af. Ik ben na mijn terugkeer naar Inter bang geweest dat de fans van Inter boos zouden zijn, maar ik denk dat iedereen weet dat de club altijd in mijn hart heeft gezeten. Mijn zoontje Romeo speelt intussen ook voor de jeugd van Inter en mijn familie wil graag in Milaan blijven. Natuurlijk zou ik hier graag mijn carrière afsluiten, maar ooit moet ik terugkeren naar Anderlecht.”