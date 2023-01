De Wellense burgemeester Els Robeyns (44) heeft 2022 dubbel feestelijk afgesloten. Afgelopen vrijdag, net voor oudjaar, stapte Robeyns in het huwelijksbootje met haar vriendin Katrien Heynen (37). Zondagmiddag maakte het kersverse paar het nieuws over het huwelijk wereldkundig op sociale media. “Wij wensen iedereen een fantastisch nieuw jaar! Wijzelf sloten het oude jaar alvast op memorabele wijze af”, zo klonk het.

Els Robeyns en Katrien Heynen vormen al zo’n vijf jaar een koppel. In juni vroeg Robeyns haar vriendin ten huwelijk. “Het was heel spontaan op het communiefeestje van mijn nichtje dat ik op mijn knieën Katrien ten huwelijk vroeg. We zijn bijna vijf jaar samen en een ideaal moment om het te wagen, en ze heeft ja gezegd”, vertelde Robeyns daar in juni over in onze krant. “Het was niet de bedoeling dat het groot nieuws zou zijn, alhoewel het voor ons beiden een belangrijk en oprecht moment was. Katrien Heynen (37) en ikzelf (44) vonden dat het er eens moest van komen en die dag was op Pinksteren 2022.” Een half jaar later zijn de twee nu dus effectief getrouwd.

LEES OOK. Burgemeester Els Robeyns stapt in huwelijksbootje met Katrien

Els Robeyns was in 2014 de eerste vrouwelijke burgemeester in ons land die huwde met een vrouw. Amper zes weken later ging het koppel alweer uit elkaar.