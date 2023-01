Carlos Sainz slaat meteen dubbelslag in Dakar-rally, titelverdediger bij de motoren geeft op na val

Bij de wagens heeft de Spanjaard Carlos Sainz (Audi) zondag de eerste etappe in de Dakar gewonnen. Sainz had bij aankomst 23 seconden voorsprong op Sébastien Loeb (Hunter) en zijn Belgische navigator Fabian Lurquin. Mattias Ekström (Audi) eindigde als derde op 47 seconden van Carlos Sainz. De Spanjaard wordt ook de nieuwe leider.

Mattias Ekström nam de beste start en kwam aan alle zes de waypoints als eerste voorbij. In het absolute slot van de etappe moest de Zweed Sainz voorbijlaten. De Spanjaard passeerde het eerste waypoint als 31e en was daarbij 2:41 trager dan Ekström. Gaandeweg voerde hij het tempo op om uiteindelijk de etappe te winnen en in de stand de leiding over te nemen van Ekström. Voor Audi is het de tweede dagzege op rij. Voor Carlos Sainz is het zijn 42e etappezege in de Dakar.

De Toyota’s kenden een mindere dag. Yazeed Al Rajhi (Toyota) reed de vijfde tijd en was daarbij 1:59 trager dan Sainz. Nasser Al-Attiyah (Toyota) reed de negende tijd en verloor 7:09 op Sainz. In het slot van de etappe raakte de Qatarees zowaar even op de dool en verloor hij kostbare tijd. In de stand is hij achtste op 7:07 van de leider. Stéphane Peterhansel (Audi) reed pas de elfde tijd op 8:54 van zijn teamgenoot Carlos Sainz.

© EPA-EFE

Daniel Sanders wint eerste etappe bij motoren, titelverdediger Sunderland geeft op na val

Daniel Sanders (GasGas) heeft zondagvoormiddag in de Dakar de eerste etappe bij de motoren gewonnen. De Australiër was zeven seconden sneller dan Pablo Quintanilla (Honda). Ricky Brabec (Honda) eindigde als derde op tien seconden. Jérome Martiny (Husqvarna) eindigde als 46e op 41:05. Titelverdediger Sam Sunderland (GasGas) kwam ten val en moest opgeven.

De eerste etappe van de 45e Dakar was een rondje dat begon en eindigde in het bivak van Sea Camp. Sam Sunderland was na 37 km de snelste aan het eerste waypoint. Een uitstekende start van de winnaar van vorig jaar, tot hij even verderop na 52 km ten val kwam en moest opgeven. Sunderland kreeg meteen de eerste zorgen toegediend, was bij bewustzijn en volledig mobiel. Bij zijn val had hij zijn rug bezeerd en werd daarom overgevlogen naar het Yanbu-ziekenhuis waar verdere tests zullen worden uitgevoerd. Sunderland won zijn eerste Dakar in 2017. Toen hij in 2018 als titelverdediger aan de rally begon, moest hij na vier ritten opgeven. De geschiedenis herhaalt zich voor de onfortuinlijke Sunderland die nu al na de eerste etappe moet opgeven.

Na 88 km nam Ricky Brabec over met in zijn spoor zijn landgenoot Mason Klein. De KTM-rijder nam de volgende waypoints voor zijn rekening en leek de etappe te gaan winnen, tot Daniel Sanders met de finish in zicht de gashendel extra opendraaide, de etappe won en de leiding overnam van Toby Price (KTM), die als zevende eindigde en 1:59 verloor. Mason Klein moest genoegen nemen met de zesde plaats op 54 seconden van de etappewinnaar.

In de stand heeft Sanders 1 minuut voorsprong op eerste achtervolger Joan Barreda Bort (Honda). Ricky Brabec is derde op 1:15. Jérome Martiny eindigde de etappe als 46e. In de stand is de Belg 44e op 44:05.

Andujar houdt leider Giroud af bij quads

Bij de quads kende de eerste etappe een spannende ontknoping. Uiteindelijk hield Manuel Andujar (Yamaha) proloogwinnaar Alexandre Giroud (Yamaha) af. In de stand zijn de rollen omgedraaid en leidt Giroud.

Giroud, op zaterdag ook al de beste in de proloog, begon sterk aan de eerste etappe en nam de eerste drie waypoints voor zijn rekening. Maar echt helemaal afstand nemen van de Argentijn Andujar kon hij niet. Aan het vierde waypoint waren de rollen omgedraaid en nam Andujar over. De Argentijnse winnaar van de Dakar 2021 won uiteindelijk ook de eerste etappe, voor Giroud en Marcelo Medeiros (Yamaha).

In de stand heeft Giroud 21 seconden voorsprong op