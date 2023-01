Janine Bischops beleeft onrustige nacht in Antwerpen: “Mijn kater sprong overal op van schrik”

Antwerpen

Vooral voor oudere en alleenstaande bewoners van de Seefhoek werd het een onaangename Oudejaarsavond. De sfeer in de buurt was zo grimmig dat de politie het waterkanon moest inzetten. Met ook nog eens een overvloed aan vuurwerk bleek het een bange nacht. “Om tien over drie vannacht waren er nog altijd overal knallen in de Seefhoek, echt niet tof”, betreurt actrice Janine Bischops, die in de buurt woont.