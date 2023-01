Zo vierden de BV’s oudejaarsavond

Over heel de wereld knalde de afgelopen 24 uur het vuurwerk en de champagnekurken. 2023 is begonnen. Ook onze BV’s trokken hun beste feestoutfit aan en schoven aan tafel bij vrienden en familie om te klinken op het nieuwe jaar.

Kat Kerkhofs en Dries Mertens vierden met vrienden en familie het nieuwe jaar in Turkije. Ook zoontje Ciro Romeo was van de partij en had zelfs een strikje aan voor de gelegenheid.

Sam Gooris deelde bij zijn gelukwensen voor het nieuwe jaar een foto van zijn gezin. En daarop is te zien hoe zij op een iets wat zotte manier aan 2023 beginnen.

Louis Talpe deelde een zonnige foto van zijn vrouw Tiffany Ling-Vannerus en hun twee zoontjes.

Laura Tesoro vierde het nieuwe jaar dan weer in Londen.

En Jani Kazaltzis begon het jaar 2023 op vakantie in Hongkong.

Net zoals Dries Mertens en Kat Kerkhofs vierde Anouk Matton het nieuwe jaar in Turkije. Dat deed als DJ deels achter de draaitafels.

Stephanie Planckaert omschreef haar nieuwjaar dan weer in heel wat woorden, waaronder chaotisch, vol liefde, veel spaghetti, karaoke, …