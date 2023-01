Italiaanse wil werelduurrecord van Ellen Van Dijk scherper stellen met behulp van crowdfunding: “Wil de kaap van 50 km overschrijden”

Ellen van Dijk reed in mei vorig jaar 49, 254 km op de baan in het Zwitserse Grenchen. De Nederlandse zette daarmee het uurrecord op haar naam. Of ze dat dit jaar zal kunnen houden, hangt af van de Italiaanse Vittoria Bussi. De 35-jarige renster, die in 2018 het record op haar naam had staan, wil een nieuwe poging wagen. Daarvoor richtte ze onlangs een crowdfundingcampagne op. In totaal hoopt ze “als onafhankelijke atlete” 10.000 euro in te zamelen. Tot dusver heeft Bussi al 1785 euro verkregen.

“Het brengt enorme uitgaven met zich mee om te mogen meedoen. Om het budget dat nodig is om mijn poging officieel te maken, heb ik uw hulp nodig”, schreef Bussi, die de kaap van 50 km wil overschrijden. “Ik gebruik mijn wiskundige vaardigheden voor aerodynamische en technologische studies. Ik ben van plan de kaap van 50 km te doorbreken en het vrouwenrecord voorbij deze grens te brengen”, ging Bussi verder.

Academie

Verder is de Italiaanse van plan om op haar beurt iets terug te geven aan de wielerwereld. Bussi wil fietsveiligheid en gelijkheid promoten en hoopt op termijn een academie op te richten voor een nieuwe generatie vrouwelijke atleten.

“Het record is iets dat verder gaat dan een sportieve prestatie. Het staat voor een kans die jullie me vandaag geven en die morgen de droom van een jonge wielrenner zal zijn. Sport verandert levens. Ik heb het aan den lijve ondervonden. Op de baan lijk ik alleen tegen de klok te staan, maar alleen ben ik nooit, want ik neem alle mensen mee die in me geloven. Dank aan degenen die mij in deze nieuwe onderneming willen steunen”, aldus Bussi.