Man bedreigt jongeren die vuurwerk afsteken met kruisboog: wapen in beslag genomen

Voeren

De politie van Voeren heeft nieuwjaarsnacht een aantal klachten binnengekregen over vuurwerk. In de deelgemeente ‘s Gravenvoeren werd het een bewoner van Onderdorp even voor middernacht te veel. Hij haalde zijn kruisboog boven en dreigde ermee te schieten als het niet stopte. De politie ging ter plaatse en nam het wapen in beslag. mm/nm