Twee koppels raken slaags in bar aan Chaussée d’ Amour tijdens nieuwjaarsnacht

De politie is een onderzoek gestart naar een vechtpartij in een bar aan de Chaussée d’ Amour in Brustem. Twee koppels raakten er gewond. Bij de schermutseling werd ook een mes gebruikt. Dat is in beslag genomen.

De speurders hebben er momenteel het raden naar wat er precies gebeurde tijdens de nieuwjaarsnacht in de bar. Twee koppels kregen er ruzie en er ontstond een vechtpartij waarbij een mes werd gebruikt. Dat wapen is teruggevonden. De twee mannen en twee vrouwen (een van hen werkt in de bar) werden koppelgewijs naar de ziekenhuizen van Sint-Truiden en Waremme gebracht. De verwondingen vielen mee. Een man raakte wel wat zwaarder gewond en had een breuk aan de oogkas.

De vier werden allemaal verhoord door de agenten, maar bleven bijzonder vaag over wat er precies gebeurde. In de bar werd een huiszoeking uitgevoerd. Er volgde ook een buurtonderzoek. Ook de camerabeelden zullen worden bekeken om te weten te komen wat er zich afspeelde. De vier betrokkenen mochten na verhoor beschikken.

Het onderzoek is in handen van de lokale politie Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken. Het parket Limburg is op de hoogte van de feiten.

