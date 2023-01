Iraanse autoriteiten pakken verschillende feestende voetballers op

© VIA REUTERS

“Voetballers, alsook voormalige spelers van een van de belangrijkste clubs van Teheran, werden afgelopen nacht opgepakt tijdens een gemengd feest in Damavand”, meldt het agentschap. Namen van de voetballers of hun club werden niet gegeven.

Sommige spelers waren “niet meer in een normale toestand” door alcoholverbruik, luidt het. Volgens de Iraanse wet is het verboden om alcohol te gebruiken en te verkopen.

Protesten

In Iran zijn er protesten sinds de dood in september van een 22-jarige vrouw die was opgepakt door de zedenpolitie wegens inbreuken op de strikte kledingvoorschriften. De autoriteiten hebben sindsdien verschillende Iraanse voetballers opgepakt omdat ze de betogers steunden.