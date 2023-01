Sam Sunderland, titelverdediger in Dakar, geeft op na crash

“De titelverdediger kwam na 52 kilometer ten val”, aldus ASO in een persmededeling. “Hij was volledig bij bewustzijn, maar had last van rugpijn en werd vervolgens per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Yanbu, voor verder onderzoek.”

De 33-jarige Sunderland won vorig jaar voor de tweede keer in zijn carrière de Dakar bij de motoren. In 2017 was hij voor de eerste keer de beste in de woestijnrally.