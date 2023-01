Doncic loodst Dallas naar nipte zege tegen Spurs, Brooklyn blijft dankzij Durant en Irving onder stoom

Op bezoek bij San Antonio Spurs gingen de Mavs met 125-126 winnen, onder meer dankzij een alweer uitmuntende Luka Doncic. De Sloveen nam liefst 51 punten, 9 assists, 6 rebounds en 4 steals voor zijn rekening. Voor de derde keer in vijf wedstrijden was hij goed voor meer dan vijftig punten. Enkele dagen geleden had de 23-jarige Sloveen al een geweldige prestatie neergezet tegen New York Knicks. Hij kwam toen tot 60 punten, 21 rebounds en 10 assists. Nooit eerder kwam een speler in de NBA tot een ‘triple-double’ met zoveel gemaakte punten en rebounds. In zijn laatste vijf wedstrijden komt hij tot een gemiddelde van 45,6 punten.

Dankzij de 21e zege van het seizoen klimmen de Mavs in de Western Conference naar de vierde plaats. Voor San Antonio Spurs was het alweer de 24e nederlaag van het seizoen en daarmee komen ze niet verder dan de voorlaatste stek in diezelfde conference.

Nets razen maar door

Ploeg in vorm Brooklyn Nets ging in het Spectrum Center met 106-123 winnen bij Charlotte Hornets. Kyrie Irving en Kevin Durant waren respectievelijk goed voor 28 en 23 punten bij de bezoekers. Na een zwakke seizoensstart zijn ze inmiddels opgeklommen naar de tweede stek in de Eastern Conference. De Nets hebben 24 zeges achter hun naam staan, twee minder dan leider Boston Celtics.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen