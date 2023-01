België gaat in openingswedstrijd van United Cup na supertiebreak onderuit tegen Bulgarije, halve finales blijven wel mogelijk

Het Belgische team heeft zondag zijn eerste groepswedstrijd op de United Cup in het Australische Perth met 3-2 verloren van Bulgarije. In het beslissende gemengde dubbelspel verloren Elise Mertens en David Goffin met 1-6, 7-6 (7/5) en 10/6 in de supertiebreak van Isabella Shinikova en Alexandar Lazarov.

Eerder op nieuwjaarsdag verloor Zizou Bergs (ATP 129) in twee sets van Dimitar Kuzmanov (ATP 196): 6-2 en 6-0. Even voordien had Elise Mertens (WTA 29) met 2-1 gewonnen van Gergana Topalova (WTA 323). Zaterdag won Alison Van Uytvanck (WTA 72) al met 6-1, 3-6 en 6-3 van Isabella Shinikova (WTA 381), maar moest David Goffin (ATP 53) met 6-4 en 7-5 de duimen leggen voor Grigor Dimitrov (ATP 28).

Voor de Belgen was het de eerste confrontatie in groep A. Bulgarije leed al een 4-1-nederlaag tegen het Griekenland van Stefanos Tsitsipas (ATP 4) en Maria Sakkari (WTA 6), maandag en dinsdag tegenstander van de Belgen. Bij (een afgetekende) winst tegen Griekenland kunnen de Belgen zich als groepswinnaar nog wel plaatsen voor de halve finales.

De zes groepswinnaars spelen play-offs voor een plaats in de halve finales. Van de drie verliezers van die play-offs wordt het team dat het beste presteerde in de groepsfase ook opgevist voor de Final Four.

Kimberley Zimmermann in Adelaide naar tweede ronde dubbelspel

Kimberley Zimmermann (WTA 45 in het dubbel) en haar Oekraïense partner Nadiia Kichenok (WTA 74 in het dubbel) hebben zich zondag geplaatst voor de achtste finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Australische Adelaide (hard/826.837 dollar).

In de eerste ronde rekenden ze op nieuwjaarsdag in twee sets (7-5 en 6-3) af met de Chinese Han Xinyun en de Duitse Vivian Heisen.

In de achtste finales staan ze tegenover het Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Als vierde reekshoofden waren zij rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde.