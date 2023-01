Alkenaar bewusteloos geslagen op strand nadat hij roekeloze vuurwerkmakers aanspreekt

Kort na middernacht werd er in Nieuwpoort een politieploeg ter plaatse gevraagd. Een man was bewusteloos geslagen en lag op het strand. Eenmaal ter plaatse bleek het slachtoffer, een 53-jarige man uit Alken, op een bankje te zitten om te bekomen. Toen de politie hem vroeg wat er gebeurd was, kon hij zich weinig herinneren en was hij heel verward. Uit bevraging bleek dat hij net voordien met zijn gezin aan het wandelen was op de Zeedijk. Ze zagen daar hoe een groep vuurwerk aan het afsteken was, wat verboden is in de politiezone Westkust. Bovendien leken die vuurpijlen richting de appartementsgebouwen te vliegen.

“De man sprak toen het groepje aan om hen te wijzen op het gevaar maar werd onmiddellijk door een onbekende man uit dat groepje op de grond geworpen”, meldt politie Westkust. “Die diende het slachtoffer ook nog enkele slagen of stoten toe. De verdachte en zijn vrienden liepen weg en vluchtten uiteindelijk met twee wagens weg.”

De politie deed de nodige vaststellingen en liet een ziekenwagen ter plaatse komen. De man werd verzorgd maar wilde niet meegaan naar het ziekenhuis.