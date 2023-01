Nieuwe job voor Ivan Leko: Kroaat wordt coach in eigen land bij Hajduk Split

“Een heel emotioneel moment”, gaf Leko aan bij zijn aanstelling. “Ik wist dat er een moment zou komen dat ik coach van Hajduk zou worden. Energie, passie en emotie: dat zal ik in het team proberen te krijgen. Hopelijk zullen de fans met plezier naar onze wedstrijden kijken.”

Leko begon zijn voetbalcarrière bij Hajduk Split om via een tussenstop in Malaga in België te belanden. Hier werd hij naast speler onder meer ook trainer van Club Brugge en Anwerp. De laatste twee seizoenen was Leko werkzaam bij het Chinese Shanghai Port.