Van Aert en Van der Poel konden nog eens oudejaarsavond vieren, Pidcock start vandaag wel in Baal: “Ik blijf nooit op tot middernacht”

Nieuw jaar, nieuwe cross in het verschiet. Op 1 januari staat traditiegewijs de veldrit in Baal, ofwel de GP Sven Nys, gepland. Vergeleken met de crossen van eerder deze week zal het zondag zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn. Tom Pidcock is wél aanwezig.

In Gavere, Zolder, Diegem én Loenhout werd het door de aanwezigheid van de Grote Drie telkens een fabuleuze strijd. In Baal zal het scenario er iets anders uitzien, want zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel staan zondag niet aan de start.

“Ik denk dat ik het vrij rustig ga vieren”, geeft Van Aert toe. “Ik sta in Baal dan misschien wel niet aan de start, maar dat verandert niet veel aan de gewoonte. Met een paar vrienden iets eten en op tijd onder de wol.”

Bij zijn concurrent Mathieu van der Poel verliep de avond allicht een tikkeltje anders. “Ik kan het eens vieren, want ik heb geen contract in Baal”, vertelt de Nederlander. “Ik heb twee dagen om te herstellen nadien, dus dat moet wel lukken.” Op dinsdag verschijnt Van der Poel aan de start in Herentals. Op de Instagram van zijn vriendin Roxanne Bertels zien we dat Van der Poel in ieder geval enkele glaasjes heeft genuttigd.

Van de Grote Drie blijft er zondagnamiddag dus nog maar eentje over: Tom Pidcock. “De laatste dag van het jaar? Die breng ik elk jaar op dezelfde manier door. Ik maak een ritje als voorbereiding voor Baal. Ik ben nog nooit tot middernacht op gebleven. Ik vier oudjaar eigenlijk nooit”, vertelde een nuchtere Tom Pidcock na de cross in Loenhout op vrijdag.

Bij de vrouwen tekenen Ceylin del Carmen Alvarado en Puck Pieterse present. Ook zij hebben het naar alle waarschijnlijkheid rustig gehouden. “Misschien een glaasje, maar in ieder geval op tijd naar bed”, klinkt het bij Alvarado.