Nu al de warmste 1 januari ooit in ons land

De weerrecords volgen mekaar in reekstempo op. Na de warmste oudejaarsdag - met 16,3 graden in Ukkel op 31 december 2022 - is de eerste dag van 2023 nu ook al de warmste 1 januari geworden. Dat meldt KMI-weerkundige David Dehenauw zondagochtend op Twitter.

De maximumtemperatuur in Ukkel is tot nu 15,2 graden (gemeten in het begin van de nacht) en daarmee is het nu al de warmste 1 januari geworden, want de dagrecords worden tussen 0u en 24u UTC beschouwd. Het vorige record was 14,3 graden uit 2022, luidt het.