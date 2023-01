Anita Pointer van The Pointer Sisters overleden op 74-jarige leeftijd

Anita Pointer, een van de oprichters van de R&B-group The Pointer Sisters, is overleden op 74-jarige leeftijd. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Dat melden Amerikaanse media op basis van de bevestiging van de familie.

Pointer stierf zaterdag thuis in Los Angeles, terwijl ze omringd was door haar familie. Dat laat haar publicist Roger Neal weten. Hij deelde mee dat Pointer kanker had. “Hoewel we diep bedroefd zijn over het verlies van Anita, zijn we getroost in de wetenschap dat ze nu bij haar dochter Jada en haar zussen June & Bonnie is en vrede heeft,” zei Pointer’s familie in een verklaring. “De hemel is een meer liefdevolle mooie plaats met Anita daar.”“Zij was degene die ons allemaal zo lang dichtbij en bij elkaar hield. Haar liefde voor onze familie zal in ieder van ons voortleven”, aldus de verklaring,

The Pointers Sisters begonnen meer dan 50 jaar geleden samen te zingen in hun lokale kerk, waarna de zussen Bonnie en June samen een professioneel duo vormden. Later voegden Anita en Ruth zich bij de groep.

The Pointer Sisters wonnen hun eerste Grammy met ‘Fairytale’ in 1974. Andere hits waren ‘Slow Hand’, ‘Neutron Dance’ en ‘Jump’. De groep behaalde in totaal drie Grammy Awards en had dertien Amerikaanse top 20-hits tussen 1973 en 1985.

© imago/MediaPunch

(sgg)