Eerste succes van het jaar: Elise Mertens zet België in United Cup opnieuw op voorsprong

Elise Mertens (WTA-29) heeft België zondag in het Australische Perth opnieuw op voorsprong (2-1) gezet in het United Cup-duel met Bulgarije. De 27-jarige Limburgse nam in 1 uur en 55 minuten met 6-4, 3-6 en 6-0 de maat van Gergana Topalova (WTA-323).

Zaterdag won Alison Van Uytvanck (WTA-72) al met 6-1, 3-6 en 6-3 van Isabella Shinikova (WTA-381), maar moest David Goffin (ATP-53) met 6-4 en 7-5 de duimen leggen voor Grigor Dimitrov (ATP 28). Later op zondag geeft Zizou Bergs (ATP-129) Dimitar Kuzmanov (ATP-196) partij en nemen Mertens en Goffin het in een gemengd dubbel op tegen Tomova en Dimitrov. De samenstelling van de teams voor dat gemengd dubbel kan wel nog gewijzigd worden.

Voor de Belgen is het de eerste confrontatie in groep A. Bulgarije leed al een 4-1-nederlaag tegen het Griekenland van Stefanos Tsitsipas (ATP-4) en Maria Sakkari (WTA-6), maandag en dinsdag tegenstander van de Belgen. De zes groepswinnaars spelen play-offs voor een plaats in de halve finales. Van de drie verliezers van die play-offs wordt het team dat het beste presteerde in de groepsfase ook opgevist voor de Final Four.

Bonaventure plaatst zich in Auckland voor hoofdtabel

Ysaline Bonaventure (WTA-95) heeft zich zondag plaatselijke tijd op de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (259.303 dollar) geplaatst. In de tweede kwalificatieronde won de 28-jarige Luikse met 6-3, 2-6 en 6-4 van de Nederlandse Arantxa Rus (WTA-101). Ze was het eerste reekshoofd in de kwalificaties.