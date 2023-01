Politie bekogeld in Brussel en Antwerpen: tientallen arrestaties, zes auto’s gaan in vlammen op

In Brussel zijn op oudejaarsnacht zes wagens in vlammen opgegaan. De Brusselse politie – die herhaaldelijk bekogeld werd – voerde in totaal ook al 407 interventies uit en pakte 74 personen op. Dat meldt de Brusselse politie.

De politie heeft in het Brusselse Gewest 407 interventies uitgevoerd op oudejaarsavond. Daarnaast zijn er ook 74 arrestaties verricht. Dat meldt Ilse Van de keere, woordvoerder van de Brusselse politie, omstreeks 1 uur ’s nachts. “De veiligheid van de festiviteiten van Oudejaarsnacht werd gecoördineerd door de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene in perfecte samenwerking met de andere Brusselse politiezones en de federale politie”, klinkt het.

De Brusselse politie voerde op het Anneessensplein controles uit. — © AMG

Vuurwerk en projectielen

Gedurende de nacht werd de politie wel herhaaldelijk bekogeld met vuurwerk en projectielen. “De politie heeft in het Brusselse Gewest 407 interventies uitgevoerd, zowel normale interventies als naar aanleiding van de festiviteiten rond Oudejaar. Er zijn ook 74 arrestaties verricht”, klinkt het. Het merendeel van de interventies en de arrestaties gebeurden in de zones West, Zuid en Polbru. In de zones Marlow, Montgomery en Bruno waren dat er minder.

De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) van zijn kant heeft 82 brandweerinterventies uitgevoerd, en 90 ziekenwageninterventies. Bij zes interventies ging het om een voertuig dat in brand stond.

De Brusselse politie meldt ook nog dat de toegangen tot de Grote Markt net voor middernacht voor korte duur moesten afgesloten worden omwille van veiligheidsredenen.

© EPA-EFE

Politie bekogeld in Antwerpen

Ook in Antwerpen waren er hier en daar wat incidenten. Verspreid over het grondgebied waren er enkele vechtpartijen waarbij een aantal betrokkenen verwondingen opliepen en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Op diverse plekken deden zich beperkte kat-en-muis-situaties voor waarbij de politie naar eigen zeggen een paar keer personen uiteen moest drijven. Bij de verschillende politiebijeenkomsten raakten een aantal politievoertuigen licht beschadigd.

In Antwerpen-Noord werden agenten bekogeld met stenen en moest de sproeiwagen worden ingezet. In Ekeren werden brandjes gesticht en ook elders in de stad en in de districten was de sfeer af en toe grimmig.

Rond 3.40 uur meldde de Antwerpse politie als voorlopige eindbalans dat er 25 bestuurlijke arrestaties werden verricht voor het verstoren van de openbare orde. In tien gevallen ging het om minderjarigen. Eén persoon werd bestuurlijk gearresteerd voor openbare dronkenschap. Daarnaast deed de politie ook nog drie gerechtelijke arrestaties wegens slagen aan een agent, verboden wapenbezit en voor verhoor in een lopend dossier.

© EPA-EFE

amg