Pelt

Op het einde van de N71 op Grote Heide is zaterdag een zwaar ongeval gebeurd. Op het kruispunt met de Broeseinderdijk ging rond middernacht een auto tussen de afsluitblokken door en reed onder een vrachtwagen in. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Over de toestand van de bestuurder werden geen mededelingen gedaan. Het parket Limburg werd op de hoogte gebracht. gvb