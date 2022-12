We vieren oudejaarsavond massaal thuis

We maken ons op voor de warmste oudejaarsavond sinds het begin van de metingen. Op de laatste dag van het jaar was het 18 graden en straks bij de jaarwisseling is het nog altijd 12 graden. Daarmee wordt het vorige record verpulverd.

Het blijft wel hard waaien en hier en daar ook regenen en daarom is het vuurwerk afgelast in Hasselt en in Houthalen-Helchteren. In veel Limburgse gemeenten mogen particulieren wel nog vuurwerk afsteken, al dan niet met vergunning en beperkt tot de uren rond middernacht.

Voor het eerst sinds de start van corona kunnen we weer volop feesten, zonder coronamaatregelen. Feestzalen zijn volgeboekt maar we vieren ook massaal thuis, samen met vrienden en familie. Traiteurs en afhaalrestaurants boeken een recordomzet. Wij volgden in Hasselt de laatste uren van de voorbereiding van het feest.