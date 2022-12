Fietser filmt hoe roekeloze bestuurder hem meermaals van de baan wil rijden: “Idioot!”

De 40-jarige Nick Jones uit Hampshire in het Verenigd Koninkrijk reed op de tweede kerstdag met zijn fiets door het platteland. Maar toen hij moest uitwijken voor een grote plas en een achterliggende wagen op de hoogte wilde stellen van het obstakel, liep het helemaal mis. “Ik gaf aan dat ik moest stoppen omdat er niet genoeg ruimte was voor de auto om veilig te passeren”, zei Jones. “Maar hij negeerde me en reed me voorbij.” De bestuurder probeerde vervolgens Jones uit te dagen door zijn weg te blokkeren. Maar toen Nick gewoon verder reed, verloor de man zijn stoppen en maakte hij meermaals een poging om Nick van de baan te rijden.