Weggewaaide vuurpijl oorzaak van brand in Gansbeek

Bilzen

In de Winterstraat in Gansbeek heeft het zaterdagavond gebrand onder afdak achter een huis. Het vuur werd veroorzaakt door een afgeweken vuurpijl die door de wind op een zetel onder het afdak terechtkwam. De brandweer had het vuur snel geblust. De schade bleef beperkt tot het meubilair onder het afdak. mm