Isaac Kimeli wint in recordtijd Silvesterloop Trier derde keer op rij, Lisa Rooms wordt 2e

Isaac Kimeli heeft zaterdag de traditionele Silvesterloop in het Duitse Trier gewonnen. De 28-jarige Belg legde de acht kilometer af in 22:18 en verbeterde daarmee het 25 jaar oude parcoursrecord van de Keniaan Isaak Kiriuki met drie seconden. De Duitser Richard Ringer, Europees kampioen op de marathon, bleef in 22:20 ook net onder de oude recordtijd, zijn landgenoot Amanal Petros werd in 22:22 derde.

Arnaud Dely (9e in 23:15), Nicolas Schyns (10e in 23:19), Clement Deflandre (12e in 23:29), Joris Keppens (14e in 23:50), Noel Enzo (15e in 23:51) en Yannick Michiels (16e in 24:04) finishten ook nog in de top twintig.

Bij de vrouwen greep Lisa Rooms net naast de zege. In 16:04 moest ze de Duitse Deborah Schöneborn (15:56) voor laten gaan in een wedstrijd over vijf kilometer. De Poolse Martyna Galant finishte als derde eveneens in 16:04.

Juliette Thomas werd tiende in 16:41, Julie Voet veertiende in 17:10, Charlotte Penneman zestiende in 17:24, Rhune Vanroose zeventiende in 17:27 en Karen Van Proeyen achttiende in 17:30. Penneman en Vanroose legden bij de U18 op goud en zilver beslag.

Kimeli plaatste zijn naam een derde keer op rij op de erelijst. In 2018 won hij in 23:01, in 2019 in 22:44. De voorbije twee jaar ging de Silvesterloop wegens de pandemie niet door. Bij de vrouwen was nog nooit een Belgische primus in Duitslands oudste stad.