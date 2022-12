De Hasseltse bisschop Patrick Hoogmartens had in 2010 een persoonlijk gesprek met paus Benedictus XVI. — © Bisdom Hasselt

Hasselt

“Paus Benedictus XVI was vooral een kerkleraar, een theoloog. Paus worden was niet zijn ambitie.” Dat zegt de Hasseltse bisschop Patrick Hoogmartens die Paus Benedictus XVI verschillende keren ontmoette en ook persoonlijk sprak. “Hij was een verlegen persoon, maar tegelijk ook een groots iemand.”