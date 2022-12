Sander Armée zet zoektocht naar nieuwe ploeg stop: “Er wacht me een nieuwe uitdaging”

“Dit is mijn laatste dag als wielerprof”, postte Armée bij een podiumfoto na zijn ritzege in de Vuelta 2017. “Vanaf januari zal mijn carrière er helemaal anders uitzien. Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging die me wacht. Het was geweldig om al die jaren nieuwe mensen en andere culturen te leren kennen. Ik heb vrienden gemaakt voor het leven. Ik wil alle teams bedanken die me de kans gegeven hebben om mijn sport te beoefenen en zal voor hen blijven supporteren.”

Armée reed in zijn carrière in de truitjes van Topsport Vlaanderen (2010-2013), Lotto (2014-2020), Qhubeka (2021) en Cofidis (2022). In dat van Lotto boekte hij zijn enige twee profzeges. In 2017 won hij de achttiende etappe in de Ronde van Spanje, die hij als negentiende in de eindstand beëindigde, in 2020 de derde rit in de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine (2.1). In 2017 greep hij met een tweede plaats, op twee seconden van de Fransman Clément Venturini, net naast eindwinst in de Vierdaagse van Duinkerke (2.BC). Tien keer stond hij aan de start van een grote ronde: zes keer voor de Vuelta en vier keer voor de Giro.