Vader van Waals familiedrama schreef afscheidsbrief: “Ik ben ten einde raad”

De man die zijn ex-vrouw vrijdag met benzine overgoot en in brand stak in het Henegouwse Vaudignies, en die even later ook zichzelf en hun twee kinderen van het leven benam, zou zijn daad mogelijk op voorhand gepland hebben. Dat meldt Sudinfo. De man zou namelijk een afscheidsbrief geschreven hebben.

Het kwam vrijdagmiddag tot een hoogoplopende ruzie tussen de 41-jarige man en zijn ex-vrouw, toen hij hun twee kinderen terugbracht. De twee deelden de voogdij over de kinderen, nadat ze anderhalf jaar geleden scheidden. De man overgoot de vrouw op de stoep voor de woning met benzine, en zou haar vervolgens binnen in brand gestoken hebben. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de vrouw overleefde niet veel later aan haar verwondingen.

De man stapte na zijn daad weer in de auto, waarin ook hun twee kinderen nog zaten. Die wagen werd even later ongeveer 100 meter verder uitgebrand aangetroffen, met daarin hun drie levenloze lichamen. De man zou uit het leven gestapt zijn, en hun kinderen mee de dood ingejaagd hebben.

Informatie van Sudinfo wijst erop dat de man zijn daden op voorhand had gepland. Hij zou namelijk een afscheidsbrief hebben gestuurd naar zijn voormalige schoonmoeder, en stuurde hetzelfde bericht ook naar enkele vrienden. Daarin zou de man zijn wanhoop uitgeschreeuwd hebben.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.