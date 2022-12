PREMIER LEAGUE. Newcastle profiteert niet van puntenverlies Manchester City, nieuwe nederlaag voor Roméo Lavia en Southampton

LEES OOK. Gestrafte Marcus Rashford bezorgt zwak Manchester United toch nog de drie punten tegen Wolverhampton

Invaller Lavia ziet Southampton in extremis onderuitgaan

Het verschil tussen Fulham en Southampton kon bij aanvang van de wedstrijd niet groter zijn. Terwijl Southampton afgelopen week nog makkelijk opzij gezet werd door Brighton en moet knokken om de degradatie af te wenden, doet promovendus Fulham het uitstekend dit seizoen. Het vertoeft in de middenmoot van het klassement en afgelopen week werd er overtuigend gewonnen van Crystal Palace.

Bij Southampton ontbrak Roméo Lavia nog steeds. De jonge Belg sukkelt na een uitmuntende start met fysieke problemen. Problemen die hem ook tegen Fulham aan de kant hielden.

Lavia begon op de bank en zag hoe Fulham iets na het halfuur op voorsprong kwam. Andreas Pereira, die in de jeugd nog voor ons land uitkwam maar ondertussen de keuze voor Brazilië maakte, zag zijn schot via het been van James Ward-Prowse in doel belanden. Fulham dook zo met een voorsprong de kleedkamers in.

Ward-Prowse wilde na de pauze absoluut zijn foutje rechtzetten. Op een vrije trap, zijn specialiteit, hing hij de bordjes weer in evenwicht. Een gelijkspel leek dan ook in de maak. Tot Palhinha op een hoekschop hoger klom dan alles en iedereen en de 2-1 in extremis tegen de touwen knikte. In de absolute slotseconden liet Mitrovic het vanop de stip nog na om de 3-1 tegen de touwen te knallen.

Revelatie Newcastle komt niet tot scoren tegen Leeds

Newcastle heeft tegen Leeds niet kunnen profiteren van het puntenverlies van Manchester City. Newcastle, de revelatie van het huidige seizoen, prijkte na zestien wedstrijden op de derde plek in het klassement en kon door het gelijkspel van City zelfs op een gedeelde tweede plek komen.

Zover kwam het uiteindelijk niet. Newcastle toonde zich wel de betere ploeg, maar kon enkel dreigen op stilstaande fases. Scoren lukte echter niet voor beide teams. Een puntendeling was dan ook het logische gevolg.

Twee hoekschoppen leveren Crystal Palace drie punten op

Nog in de Premier League kreeg Bournemouth, de vorige club van kersvers Club Brugge-coach Scott Parker, het bezoek van Crystal Palace. De thuisploeg had dan wel het meeste balbezit, het meeste gevaar kwam van de bezoekers. Toch had Palace twee stilstaande fases nodig om te kunnen vieren.

Een kopbaldoelpunt van Jordan Ayew en een ingestudeerd nummertje van Eze bezorgden de bezoekers drie deugddoende punten. Dankzij de zege sluit Crystal Palace het jaar op een knappe elfde plek af. Bournemouth moet vrede nemen met de vijftiende plek.