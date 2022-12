Bohemian Rhapsody voert Radio 2 Top2000 aan, opvallende plaats voor Nicole & Hugo

De tweede plaats is voor ‘Imagine’ van John Lennon, op nummer drie prijkt ‘Summer of ‘69’ van Bryan Adams. Een opvallende plek is er voor ‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole & Hugo: vorig jaar stond het lied nog op 456, dit jaar stijgt het naar de vierde plaats. Nog opvallend is de hoogste nieuwkomer: ‘1 op een miljoen’ van Metejoor feat. Babet verovert uit het niets de tiende plaats.

De Top2000-lijst was eerder al bekend, enkel voor de bovenste twintig nummers bleef het spannend tot het laatste moment. Luisteraars konden stemmen tot 14 uur, iets voor 18 uur maakten Anja Daems en Benjamien Schollaert de winnaar bekend.

Dit is de top 20:

1.Bohemian Rhapsody – Queen – vorig jaar op 2

2.Imagine – John Lennon – vorig jaar op 7

3.Summer of ‘69 – Bryan Adams – vorig jaar op 4

4.Goeiemorgen, morgen – Nicole & Hugo – vorig jaar op 456

5.You’re the first, the last, my everything – Barry White – vorig jaar op 6

6.Viva la vida – Coldplay – vorig jaar op 12

7.Laat de zon in je hart – Willy Sommers – vorig jaar op 3

8.Mia – Gorky – vorig jaar op 5

9.Music – John Miles – vorig jaar op 1

10.1 op een miljoen – Metejoor Feat. Babet – nieuw

11.Dancing queen – Abba – vorig jaar op 10

12.Perfect – Ed Sheeran – vorig jaar op 9

13.Sultans of swing – Dire Straits – vorig jaar op 14

14.Hotel California – The Eagles – vorig jaar op 17

15.Africa – Toto – vorig jaar op 19

16.Stairway to heaven – Led Zeppelin – vorig jaar op 28

17.Someone like you – Adele – vorig jaar op 37

18.Child in time – Deep Purple – vorig jaar op 11

19.Paradise by the dashboard light – Meat Loaf – vorig jaar op 25

20.Blinding lights – The Weeknd – vorig jaar op 30